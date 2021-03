Fiorentina-Milan 2-3: le immagini del match del ‘Franchi’ | VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Riviviamo insieme le immagini della partita tra Fiorentina e Milan, gara vinta per 2-3 dai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Riviviamo insieme ledella partita tra, gara vinta per 2-3 dai rossoneri

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - londonmule82 : Riscattate #tomori e rinnovate con #chalanoglu #Milan #Fiorentina - Yellowcr7jr10 : RT @brfootball: 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorentina 2-3… -