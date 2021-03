Fiorentina-Milan 2-3 | i rossoneri vincono in rimonta | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 21 marzo 2021) Partita piena di emozioni. Ha la meglio il Diavolo con la rete decisiva di Calhanoglu2-3, Cronaca,ed– Ildopo l’eliminazione in Europa League con il Manchester United deve provare a rialzarsi dopo un periodo negativo almeno in campionato, sempre con gli uomini contati e tanti infortuni, ma con la consapevolezza che il momento decisivo per l’esito del campionato sia questo. All’Artemio Franchi è necessaria una vittoria contro la, se la squadra di Stefano Pioli vuole continuare a mettere pressione all’Inter ...