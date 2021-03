Fiorentina - Milan | 2 - 3 | Calhanoglu regala tre punti Champions ai rossoneri

(Di domenica 21 marzo 2021) Firenze, 21 marzo 2021 " Ilreagisce con carattere all' eliminazione dall'Europa League e nonostante la perdurante emergenza infortunati sbanca il Franchi di Firenze battendo 3 - 2 la...

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : 'Più passano i giorni più mi sento giovane'. Le parole di Zlatan #Ibrahimovic dopo #FiorentinaMilan - dello__98 : RT @verok_cal: Fiorentina Milan 2-3 Milan a +30 dalla Fiorentina - Fantacalcio : Fiorentina-Milan, le parole di Pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

che però aveva il pregio di non crollare, così prima Brahim Diaz e poi Calhanoglu rimettevano il match sui binari sognati da Pioli.Commenta per primo Così Stefano Pioli aTV ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic dopo la vittoria contro la: 'Ci confrontiamo sempre con Zlatan durante la partita, ha avuto un po' di crampi alla fine ma ...Al Franchi il Milan batte la Fiorentina 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu. Di Pulgar e Ribery i gol viola.FIRENZE (ITALPRESS) – Il Milan espugna il “Franchi” di Firenze, vincendo 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu. La Fiorentina si spegne sul più bello, ovvero una volta passata in vant ...