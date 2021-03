Fiorentina-Milan 2-2 | Brahim Diaz agguanta subito il pareggio

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acffiorentina : ? | 45’ Guida fischia la fine del primo tempo. 1-1 dopo la prima frazione di gara Fiorentina ?? Milan 1??-1??… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Fiorentina 1-1 AC Milan #SSFootball - EltonRichStarr : RT @gioargna: 2 rigori negati alla Fiorentina 1 gol irregolare del Milan Theo andava espulso IL SISTEMA IL SISTEMA IL SISTEMA - SergioSierra67 : Un pareggio con la Fiorentina non serve alla classifica e dice la pochezza di questo Milan #FiorentinaMilan 2-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

2 - 2 LIVE 9' Ibrahimovic (M), 17' Pulgar (F), 51' Ribery (F), 57' Brahim Diaz (M)(4 - 4 - 1 - 1): Dragowski (44' Terracciano); Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli(4 - 2 - ...Bel primo tempo al Franchi: un gol e una traversa per parte, ma anche tanti occasioni per entrambe le squadre. Inizia adesso il secondo tempo ...Brahim Diaz segna il gol del 2-2 al Franchi e il Milan riacciuffa immediatamente la Fiorentina. Dura poco il vantaggio firmato da Franck Ribery perché il trequartista spagnolo si ritrova la sfera ...