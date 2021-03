Fiorentina, l’ex Napoli attacca: “Addio obbligato” (Di domenica 21 marzo 2021) La Fiorentina ha fatto acquisti in casa Napoli. Dopo Jose Maria Callejon è arrivato a Firenze anche Kevin Malcuit, esubero dei partenopei. Rocco Commisso ha rinforzato la Fiorentina nelle ultime sessioni di calciomercato. In estate, a Firenze è arrivato Jose Maria Callejon. L’attaccante spagnolo, dopo tantissimi anni di azzurro, ha deciso di cambiare aria visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Laha fatto acquisti in casa. Dopo Jose Maria Callejon è arrivato a Firenze anche Kevin Malcuit, esubero dei partenopei. Rocco Commisso ha rinforzato lanelle ultime sessioni di calciomercato. In estate, a Firenze è arrivato Jose Maria Callejon. L’nte spagnolo, dopo tantissimi anni di azzurro, ha deciso di cambiare aria visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : 'Tutta colpa di Gattuso': l'ex #Napoli si sfoga?????? - GattaiGuido : Un giorno capirò er ne la Fiorentina prende gol sempre dall’uomo più atteso, che sia l’ex, l’arrivo mancato dal mer… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: L'autonomia di Ibra, il fattore ex, il bomber del futuro: #FiorentinaMilan in 3 temi chiave - infoitsport : L'autonomia di Ibra, il fattore ex, il bomber del futuro: le 3 chiavi di Fiorentina-Milan - sportli26181512 : L'autonomia di Ibra, il fattore ex, il bomber del futuro: le 3 chiavi di #Fiorentina-Milan: L'autonomia di Ibra, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina l’ex Roma, Pellegrini festeggia Immobile: “Auguri fratello mio!” Corriere dello Sport.it