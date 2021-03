Fiorentina, Antognoni: «Vittoria del Milan? Due episodi da rivedere» (Di domenica 21 marzo 2021) Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata oggi dalla viola contro il Milan Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata oggi dalla viola contro il Milan. Queste le sue parole: PARTITA – «Non abbiamo ottenuto punti, ma la prestazione ci da possibilità di proseguire il nostro percorso. Abbiamo qualche rammarico per il risultato ma ci sono state alcune decisioni dubbie. Il prima gol di Ibrahimovic è viziato da una spinta dello svedese su Pezzella. Poi c’è un altro episodio da rivedere su un fallo laterale da cui è nato il gol rossonero. Sono episodi da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Giancarlo, club manager della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata oggi dalla viola contro ilGiancarlo, club manager della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata oggi dalla viola contro il. Queste le sue parole: PARTITA – «Non abbiamo ottenuto punti, ma la prestazione ci da possibilità di proseguire il nostro percorso. Abbiamo qualche rammarico per il risultato ma ci sono state alcune decisioni dubbie. Il prima gol di Ibrahimovic è viziato da una spinta dello svedese su Pezzella. Poi c’è un altroo dasu un fallo laterale da cui è nato il gol rossonero. Sonoda ...

Advertising

ChristianDelVe5 : RT @MilanNewsit: Fiorentina, Antognoni a Sky: 'Spinta di Ibra sul gol e fallo laterale cambiato, giocato alla pari con la seconda in classi… - sportface2016 : #FiorentinaMilan Cesare #Prandelli non si presenta nel postpartita: #Antognoni ha commentato la partita - MilanNewsit : Fiorentina, Antognoni a Sky: 'Spinta di Ibra sul gol e fallo laterale cambiato, giocato alla pari con la seconda in… - gilnar76 : Fiorentina, Antognoni non ci sta: «2 gol del #Milan sono episodi da rivedere» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - sportface2016 : #FiorentinaMilan Le dichiarazioni di Giancarlo #Antognoni a commentare il ko interno per 2-3 contro i rossoneri -