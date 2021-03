Finisce nelle gelide acque del Serio: donna recuperata in ipotermia, è gravissima (Di domenica 21 marzo 2021) Una donna è stata recuperata in gravissime condizioni dalle acque del fiume Serio nella mattinata di domenica 21 marzo, ad Ardesio. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo: a dare l’allarme, attorno alle 8, sarebbe stato un controllore della centrale elettrica, che avrebbe udito le sue grida d’aiuto. La donna, forse scivolata, sarebbe stata trascinata dalla corrente fino a una delle chiuse del Serio, in via Frua. Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i carabinieri della stazione di Clusone, il personale medico e i vigili del fuoco con il proprio nucleo Speleo Alpino Fluviale. È stato un carabiniere a calarsi in acqua, aggrappato a una fune, per recuperare la donna e affidarla alle cure dei medici: in stato di ipotermia, è stata ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Unaè statain gravissime condizioni dalledel fiumenella mattinata di domenica 21 marzo, ad Ardesio. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo: a dare l’allarme, attorno alle 8, sarebbe stato un controllore della centrale elettrica, che avrebbe udito le sue grida d’aiuto. La, forse scivolata, sarebbe stata trascinata dalla corrente fino a una delle chiuse del, in via Frua. Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i carabinieri della stazione di Clusone, il personale medico e i vigili del fuoco con il proprio nucleo Speleo Alpino Fluviale. È stato un carabiniere a calarsi in acqua, aggrappato a una fune, per recuperare lae affidarla alle cure dei medici: in stato di, è stata ...

