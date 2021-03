Figli di vip che resteranno senza eredità: i 10 incredibili casi (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 10 i casi trovati di Figli che non avranno l’eredità dei genitori a disposizione per il loro futuro. Il musicista Elton John (GettyImages)Sembra essere una nuova moda, tra i vip mondiali, quella di non lasciare un’eredità da sperperare ai propri Figli. In particolare, abbiamo trovato 10 situazioni che hanno visto genitori, con patrimoni milionari, annunciare di non lasciare denaro ai propri rampolli. Fra i nomi più di spicco ci sono quelli di Bill Gates, Elton John, Mark Zuckerberg, Sting e di Gordon Ramsey. Ognuno di loro ha una motivazione e, soprattutto, sembra vogliano tutelare la crescita professionale dei loro ragazzi. L’eredità non verrà concessa a tutti i Figli dei vip Il cofondatore di Microsoft Bill Gates (GettyImages)Il sogno di ogni ... Leggi su kronic (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 10 itrovati diche non avranno l’dei genitori a disposizione per il loro futuro. Il musicista Elton John (GettyImages)Sembra essere una nuova moda, tra i vip mondiali, quella di non lasciare un’da sperperare ai propri. In particolare, abbiamo trovato 10 situazioni che hanno visto genitori, con patrimoni milionari, annunciare di non lasciare denaro ai propri rampolli. Fra i nomi più di spicco ci sono quelli di Bill Gates, Elton John, Mark Zuckerberg, Sting e di Gordon Ramsey. Ognuno di loro ha una motivazione e, soprattutto, sembra vogliano tutelare la crescita professionale dei loro ragazzi. L’non verrà concessa a tutti idei vip Il cofondatore di Microsoft Bill Gates (GettyImages)Il sogno di ogni ...

