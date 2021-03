Ferzan Ozpetek: vita privata e curiosità del famoso regista turco (Di domenica 21 marzo 2021) Ferzan Ozpetek è nato a Istanbul il 3 febbraio 1959, nel quartiere di Fener, da una famiglia della borghesia locale. Nel 1976 si è trasferito a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: frequenterà anche corsi di Storia dell’Arte e del Costume all’Accademia Navona oltre che corsi di regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del cinema collaborando come assistente e aiuto regista. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1997 con il film Il bagno turco. Da lì un film di successo uno dietro l’altro. Il film Saturno Contro ha vinto 4 Ciak d’oro, 5 Globi d’oro, 4 Nastri d’argento e un David di Donatello. Inizia a lavorare a teatro per poi concentrarsi sul cinema. L’esordio avviene nel 1997 con il film Il bagno turco (Hamam): il legame ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)è nato a Istanbul il 3 febbraio 1959, nel quartiere di Fener, da una famiglia della borghesia locale. Nel 1976 si è trasferito a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: frequenterà anche corsi di Storia dell’Arte e del Costume all’Accademia Navona oltre che corsi di regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del cinema collaborando come assistente e aiuto. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1997 con il film Il bagno. Da lì un film di successo uno dietro l’altro. Il film Saturno Contro ha vinto 4 Ciak d’oro, 5 Globi d’oro, 4 Nastri d’argento e un David di Donatello. Inizia a lavorare a teatro per poi concentrarsi sul cinema. L’esordio avviene nel 1997 con il film Il bagno(Hamam): il legame ...

