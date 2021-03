Fassina | ' Le Regioni hanno fallito | il sistema sanitario torni allo Stato'

(Di domenica 21 marzo 2021) Stefano, deputato di LeU si è oggi espresso riguardo l'evoluzione delle vaccinazioni in Italia e sull'organizzazione del Serviziopubblico:"I dati più recenti sull'andamento delle ...

la Repubblica

Stefano, deputato di LeU si è oggi espresso riguardo l'evoluzione delle vaccinazioni in Italia e ... ancora una volta, il fallimento dellenell'organizzazione del Servizio Sanitario ...... assaltano la Bastiglia del ministro Maria Stella Gelmini , che convoca anche lee i Comuni. Le risorse per risarcire le aziende, lamenta Stefano, sono "drammaticamente insufficienti" ...Il parlamentare di Leu: " È inaccettabile che la probabilità di sopravvivenza al Covid dipenda con così drammatica varianza dalla residenza" ...Resta ancora da sciogliere la questione dello stralcio delle cartelle esattoriali: si discute sia del tetto che dell'arco temporale. Per M5s il periodo deve essere 2000-2015 e la soglia 5mila euro ...