Falsi buoni spesa Esselunga: attenzione alla truffa che corre su Whatsapp (Di domenica 21 marzo 2021) Probabilmente anche a voi sarà capitato di ricevere, via Whatsapp, un sedicente link che promette buoni spesa Esselunga, per un fantomatico concorso legato ai 70 anni della catena di supermercati. Una truffa bella e buona, come segnala la stessa azienda. "Ti ricordiamo che l'invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell'azienda", ha scritto Esselunga in una nota pubblicata sul proprio sito, dove si possono trovare anche indicazioni dettagliate per non cadere in questi tranelli. COME RICONOSCERE LE FRODI I messaggi di posta ingannevole noti anche come "phishing" sono sempre più ...

