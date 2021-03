FA Cup 2020 2021 | il Leicester elimina il Manchester United | finisce 3-1 al King Power

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilha superato 3-1 ilnei quarti di finale di FA Cup. Le Foxes volano in semifinalendo i Red Devils. Ad aprire le marcature è Iheanacho prima che Greenwood pareggi i conti al 38?. Il nuovo vantaggio dei padroni di casa è siglato da Tielemans. A questo punto Solskjaer butta dentro tutti i suoi titolari: McTominay, Cavani, Bruno Fernandes e Shaw. Cambi che tuttavia non sortiscono l’effetto voluto dato che al 78? arriva la rete che chiude i conti, con Iheanacho che firma la personale doppietta. Gli uomini di Rodgers in semifinale dovranno vedersela contro il Southampton. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) SportFace.

