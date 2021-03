F1, Ferrari possibile terza forza in Bahrain? McLaren sembra avanti (Di domenica 21 marzo 2021) Una delle domande che ci si pone dopo i test che si sono tenuti in Bahrain è la seguente: come possiamo collocarle la Ferrari in una possibile griglia di partenza? Le prove riservate alle monoposto di F1 sul tracciato di Sakhir non hanno aiutato molto perché un po’ tutti i team hanno lavorato su un loro programma, senza guardare in maniera ossessiva ai tempi e non spingendo al 100%. Un concetto espresso da Charles Leclerc al termine del proprio lavoro in pista. Pertanto, parlando per ipotesi e sensazioni, la Rossa non sembra avere i requisiti per essere terza forza in pista, alle spalle delle inarrivabili Mercedes e Red Bull. Stando ad alcune voci che circolano nel paddock, infatti, ci sono alcune squadre che hanno praticamente recuperato il deficit di carico aerodinamico rispetto al ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Una delle domande che ci si pone dopo i test che si sono tenuti inè la seguente: come possiamo collocarle lain unagriglia di partenza? Le prove riservate alle monoposto di F1 sul tracciato di Sakhir non hanno aiutato molto perché un po’ tutti i team hanno lavorato su un loro programma, senza guardare in maniera ossessiva ai tempi e non spingendo al 100%. Un concetto espresso da Charles Leclerc al termine del proprio lavoro in pista. Pertanto, parlando per ipotesi e sensazioni, la Rossa nonavere i requisiti per esserein pista, alle spalle delle inarrivabili Mercedes e Red Bull. Stando ad alcune voci che circolano nel paddock, infatti, ci sono alcune squadre che hanno praticamente recuperato il deficit di carico aerodinamico rispetto al ...

