Europei U21, Nicolato: “Abbiamo voglia di fare, Scamacca sempre importante (Di domenica 21 marzo 2021) “La certezza che Abbiamo è quella che Abbiamo voglia di fare e c’è la curiosità di vedere a che punto siamo con i più giovani. Questo ci stimola. Si fa un po’ fatica a preparare le competizioni perché facciamo mezzi allenamenti, speriamo di dimostrare il solito attaccamento alla maglia per cercare di costruire qualcosa“. Queste le parole di Paolo Nicolato, tecnico della Nazionale Under 21, in vista delle sfide valide per la fase a gironi degli Europei di categoria. Gli Azzurrini esordiranno in Slovenia contro la Repubblica Ceca (il 24 marzo alle 17.45 su Rai Due), poi sfida alla Spagna (il 27 marzo alle 20.30 su Rai 1) e ai padroni di casa (il 30 20.50 su Rai Due) valide per la fase a gironi dell’Europeo. Le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi si qualificano alla ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “La certezza cheè quella chedie c’è la curiosità di vedere a che punto siamo con i più giovani. Questo ci stimola. Si fa un po’ fatica a preparare le competizioni perché facciamo mezzi allenamenti, speriamo di dimostrare il solito attaccamento alla maglia per cercare di costruire qualcosa“. Queste le parole di Paolo, tecnico della Nazionale Under 21, in vista delle sfide valide per la fase a gironi deglidi categoria. Gli Azzurrini esordiranno in Slovenia contro la Repubblica Ceca (il 24 marzo alle 17.45 su Rai Due), poi sfida alla Spagna (il 27 marzo alle 20.30 su Rai 1) e ai padroni di casa (il 30 20.50 su Rai Due) valide per la fase a gironi dell’Europeo. Le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi si qualificano alla ...

