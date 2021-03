Estate 2021, l’annuncio in diretta Tv del ministro Speranza (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 marzo 2021 - Coma sarà la nostra seconda Estate al tempo del Coronavirus? Potremo viverla con meno restrizioni risetto a questi giorni che ci portano a Pasqua con un Italia divisa tra zona rossa e zona arancione? Il ministro della Salute, Roberto Speranza è convinto di sì. Intervistato a Domenica In, Speranza - da sempre capofila dell'area rigorista del governo - lascia filtrare parole di un cauto ottimismo. "Per l'Estate sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 marzo- Coma sarà la nostra secondaal tempo del Coronavirus? Potremo viverla con meno restrizioni risetto a questi giorni che ci portano a Pasqua con un Italia divisa tra zona rossa e zona arancione? Ildella Salute, Robertoè convinto di sì. Intervistato a Domenica In,- da sempre capofila dell'area rigorista del governo - lascia filtrare parole di un cauto ottimismo. "Per l'sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a ...

