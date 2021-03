Esonero Mourinho, ore caldissime in casa Tottenham: la situazione (Di domenica 21 marzo 2021) Sono ore caldissime per la dirigenza del Tottenham, che sta decidendo per l’Esonero di Josè Mourinho. Andiamo a vedere la situazione in casa Spurs. Clima di crisi in casa Tottenham, con la compagine londinese che è uscita dall’Europa League dopo aver subito una clamorosa rimonta contro la Dinamo Zagabria. A complicare il tutto è l’ottimo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Sono oreper la dirigenza del, che sta decidendo per l’di Josè. Andiamo a vedere lainSpurs. Clima di crisi in, con la compagine londinese che è uscita dall’Europa League dopo aver subito una clamorosa rimonta contro la Dinamo Zagabria. A complicare il tutto è l’ottimo L'articolo proviene da Inews.it.

