“Equiparare la scuola a servizio essenziale e tenerla aperta anche in zona rossa” Manifestazione No Dad a Roma VIDEO INTERVISTA

(Di domenica 21 marzo 2021) In Piazza del Popolo, a, centinaia di manifestanti contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza.a Maddalena Loy, della rete nazionale “in presenza”, il comitato che ha organizzato lae in altre città italiane.a cura della nostra inviata Elisabetta Tonni. L'articolo “lain”.No Dad a

Advertising

orizzontescuola : “Equiparare la scuola a servizio essenziale e tenerla aperta anche in zona rossa”. Manifestazione No Dad a Roma [VI… -

Ultime Notizie dalla rete : Equiparare scuola

Orizzonte Scuola

... in sicurezza, di tutte le scuole di ordine e grado d'Italia 'daa servizio essenziale'. ... Chiediamo una sola cosa, l'equiparazione dellaItaliana a servizio essenziale: la...... in sicurezza, di tutte le scuole di ordine e grado d'Italia 'daa servizio essenziale'. ... Chiediamo una sola cosa, l'equiparazione dellaItaliana a servizio essenziale: la...Il Comitato si dichiara pure “rigorosamente apartitico e trasversale”,. Oggi, oltre che a Roma, sono previste manifestazioni in almeno altre 25 città italiane. Tra le richieste, la riapertura immediat ...Tra le richieste, la riapertura immediata, in sicurezza, di tutte le scuole di ordine e grado d’Italia “da equiparare a servizio essenziale”. Il principio di proporzione (rischi/benefici) ci appare in ...