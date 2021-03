Emergenza Covid, ospedali in ginocchio e altre 300 morti nell'ultimo giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Una situazione ancora brutta mentre gli ospedali sono in ginocchio. Sono 20.159 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in flessione rispetto a sabato, ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Una situazione ancora brutta mentre glisono in. Sono 20.159 i nuovi casie ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in flessione rispetto a sabato, ...

Advertising

SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - meb : Con l’emergenza #Covid sono diminuiti i gas serra ma si tratta solo di una pausa: l’emergenza climatica continua. P… - marcodimaio : Il generale #Figliuolo, commissario per l’emergenza #Covid, dimostra a #CTCF il netto cambio di passo rispetto al p… - TassoneMirko : Emergenza Covid in Calabria: oltre 400 nuovi contagi nelle ulrime 24 ore - Il Redattore - baldi_fb : Osservando il comportamento del genere umano in questa emergenza covid ho potuto constatare che, purtroppo, molte p… -