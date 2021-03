Emergenza Covid, 1.810 nuovi contagi in Campania (Di domenica 21 marzo 2021) In Campania oggi si sono registrati altri 1.810 contagi, di cui 1.221 asintomatici e 589 sintomatici. Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari: 16.812 quelli eseguiti in un giorno, mentre i tamponi antigenici sono 5.970. Decedute 26 persone (5 deceduti in precedenza ma registrati ieri), con il totale dei deceduti che ammonta quindi a 4.897. Sono 2.003 i guariti, per una somma complessiva di 213.419 da inizio epidemia.Questi i dati del bollettino ordinario dell’unità di crisi della regione Campania. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 173 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 1.613. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) Inoggi si sono registrati altri 1.810, di cui 1.221 asintomatici e 589 sintomatici. Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari: 16.812 quelli eseguiti in un giorno, mentre i tamponi antigenici sono 5.970. Decedute 26 persone (5 deceduti in precedenza ma registrati ieri), con il totale dei deceduti che ammonta quindi a 4.897. Sono 2.003 i guariti, per una somma complessiva di 213.419 da inizio epidemia.Questi i dati del bollettino ordinario dell’unità di crisi della regione. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 173 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 1.613. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

