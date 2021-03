Elisabetta Gregoraci bacia l’ uomo della sua vita: il dolcissimo video (Di domenica 21 marzo 2021) La splendida Elisabetta Gregoraci archiviata la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si dedica a se stessa, ai suoi progetti lavorativi e si gode i suoi affetti. Primo tra tutti, quello di suo figlio, ma c’è un altro uomo nella sua vita e di cui non riesce proprio a fare a meno. Con lui fa scorte di baci. Ecco di chi si tratta. Elisabetta Gregoraci: L’esperienza al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’interno della casa è stata molto chiacchierata, complice il suo presunto flirt con Pierpaolo Petrelli. Una semplice amicizia la loro che però il pubblico ha ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021) La splendidaarchiviata la sua avventura all’internocasa del Grande Fratello Vip, si dedica a se stessa, ai suoi progetti lavorativi e si gode i suoi affetti. Primo tra tutti, quello di suo figlio, ma c’è un altronella suae di cui non riesce proprio a fare a meno. Con lui fa scorte di baci. Ecco di chi si tratta.: L’esperienza al Grande Fratello Vipè stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’internocasa è stata molto chiacchierata, complice il suo presunto flirt con Pierpaolo Petrelli. Una semplice amicizia la loro che però il pubblico ha ...

finelouvre : for every retweet ill vote for stefania #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane… - finelouvre : for every retweet ill vote for stefania #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: quanto costano gli stivaletti indossati? - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, il prezzo del suo maglione è stellare: ecco quanto costa - dontfeeIsogood : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -