Elettra Lamborghini | “Sono negativa!” | arriva l’annuncio tanto atteso

Leggi su sologossip

(Di domenica 21 marzo 2021): “negativa”,attraverso i social. “Ho combattuto questo bastardo!”. Con queste parole, colme di felicità,ha annunciato di essere finalmente risultata negativa al Covid. Una splendida notizia per la cantante e per tutti coloro che, in questi giorni difficili, l’hanno supportata. La notizia della positività L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.