Elettra Lamborghini, duro sfogo: “Stategli alla larga” – FOTO (Di domenica 21 marzo 2021) Tempi duri per Elettra Lamborghini che, esausta, ha pubblicato su Instagram un duro sfogo. La Queen del Twerk ha parlato chiaro con i suoi follower Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@ElettraLamborghini) Come noto, Elettra Lamborghini è stata positiva al Covid-19 per ben due settimane. La notizia è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempi duri perche, esausta, ha pubblicato su Instagram un. La Queen del Twerk ha parlato chiaro con i suoi follower Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Come noto,è stata positiva al Covid-19 per ben due settimane. La notizia è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - francobus100 : Elettra Lamborghini guarita dal Covid: «Questo virus è un bastardo, potessi tornare indietro non uscirei di casa»… - alixstark_ : @blackzmagic ho incontrato elettra lamborghini ad un ristorante rido - zazoomblog : Tampone negativo per Elettra Lamborghini l’annuncio sui social: “Adesso si torna a vivere” - #Tampone #negativo… - gabrypez1 : RT @mattinodinapoli: Elettra Lamborghini guarita dal Covid: «Questo virus è un bastardo, potessi tornare indietro non uscirei di casa» http… -