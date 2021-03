Elettra esordisce all’Isola dei Famosi

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo aver superato il Covid, dopo giorni in quarantena raccontati sui social dove non si è risparmiata tra gag e momenti di sconforto,Lamborghini si è ‘negativizzata’ ed è pronta a fare il suo esordio come opinionista nel reality condotto da Ilary Blasi con Iva Zanicchi e il golden boy Tommaso Zorzi. LEGGI ANCHE > Ecco tutti i segreti dell’Isola di Ilary Blasi, dunque, da domani si unirà al cast in studio del programma per raccontare le dinamiche da Milano vs Honduras dove si trovano i naufraghi. La Lamborghini sarà pronta per la sua prima volta da opinionista in un reality? La sua allegria di certo è un valore aggiunto. L'articolo proviene da Giornalettismo.