Eleonora Sergio | sapete come ha iniziato a fare l’attrice? Retroscena davvero sorprendente

Leggi su altranotizia

(Di domenica 21 marzo 2021), bravissima e simpaticissima attrice pugliese, haa recitare in modo molto insolito: scopriamo il curiosocuriososui suoi esordi da attrice (Instagram)Nata a Lecce il 31 marzo 1979,è diventata famosa al grande pubblico grazie alle sue innumerevoli partecipazioni a film e serie tv. Durante il corso della propria carriera, infatti, ha preso parte ad opere eccezionali“Il Capo dei Capi”, “Distretto di Polizia” e “Don Matteo”. Questa sera avremo la fortuna di vederla nella replica della miniserie tv “Il Giudice meschino” su Rai 1. L’opera è andata in ondata per la prima volta nel 2014 ed è tratta dal romanzo di Mimmo Gangemi. Nella serie ...