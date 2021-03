Drew Brees e le sue 20 stagioni in NFL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) All’inizio di questa settimana, i New Orleans Saints e l’intera NFL hanno detto addio a uno dei loro pilastri dell’ultimo ventennio. Con un video pubblicato sui suoi canali social,ha annunciato la fine della sua carriera nel football giocato. Una notizia che in molti sospettavano sarebbe arrivata molto presto, in seguito a una stagione 2020 particolarmente difficile per l’ex quarterback di Chargers e Saints. Nel corso della sua carriera,si è elevato ai massimi livelli del footballl e ha contribuito a far diventare New Orleans una delle franchigie più competitive della NFL. Da dove è cominciata l’ascesa dicomincia a farsi notare, dagli scout della NFL, durante gli anni in cui milita nei Purdue Boilermakers. ...