Dpcm | il barbiere è vietato anche a domicilio | gli agenti della Questura si fingono clienti per sanzionarlo

(Di domenica 21 marzo 2021) Un, ignorando le limitazioni anti-Covid contenute nell’ultimo, continuava a svolgere la propria attività a. Polly Thomas/Getty Images/Archivio Ignorava completamente le limitazioni imposte dalla zona rossa, proseguendo tranquillamente a fornire i propri servizi a, invece che in negozio. E’ questa la strategia con cui undi Napoli aveva deciso di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm barbiere

... comma 2 dello stessodel 2.3.2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività ... Attività di, estetista e parrucchiere Ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza del Presidente ...Sono, inoltre, consentite le attività di, estetista e parrucchiere. Articolo 2 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le ...4 Hotel anticipazioni puntata chianti in onda stasera Tv8 domenica 21 marzo 2021. Nomi hotel, albergatori. Dove in streaming, replica.Confartigianato è intervenuta presso il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per rappresentare la situazione di allarme delle imprese dei settori ...