Dopo il Milan, anche l’inedita Atalanta con quattro difensori vince a Verona (Di domenica 21 marzo 2021) Verona non è fatale nemmeno per l’Atalanta, come non lo era stata per il Milan. I nerazzurri hanno conquistato tre punti pesanti al Bentegodi, confermandosi un rivale molto complesso per il Napoli nella corsa alla Champions League. Davanti ad un certo numero di assenze, Gian Piero Gasperini ha preferito fare esperimenti tattici e non tecnici. Così si è presentato a Verona con la difesa a quattro (Toloi, Palomino, Djimsiti, Romero), un assetto che non proponeva dal 2016, ma non è bastato questo per far steccare l’Atalanta. Dopo una mezzora molto intensa, gli ospiti cominciano a centrare il bersaglio. Silvestri si oppone di piede su Zapata, ma viene infilato da Malinovskyi su calcio di rigore per un mani ingenuo di Dimarco (33’). Il colombiano riprende la sua sfida ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021)non è fatale nemmeno per l’, come non lo era stata per il. I nerazzurri hanno conquistato tre punti pesanti al Bentegodi, confermandosi un rivale molto complesso per il Napoli nella corsa alla Champions League. Davanti ad un certo numero di assenze, Gian Piero Gasperini ha preferito fare esperimenti tattici e non tecnici. Così si è presentato acon la difesa a(Toloi, Palomino, Djimsiti, Romero), un assetto che non proponeva dal 2016, ma non è bastato questo per far steccare l’una mezzora molto intensa, gli ospiti cominciano a centrare il bersaglio. Silvestri si oppone di piede su Zapata, ma viene infilato da Malinovskyi su calcio di rigore per un mani ingenuo di Dimarco (33’). Il colombiano riprende la sua sfida ...

