Don Benoni Ambarus nuovo vescovo ausiliare di Roma

Quattro anni dopo, nel 2017,viene nominato vicedirettore della Caritas di Roma, incarico svolto per un anno che però, dice, ha rappresentato 'una scuola del Vangelo della vita attraverso ...Il Papa ha nominato vescovo ausiliare di RomaAmbarus. Ambarus ha accolto la nomina con emozione e incredulità: "Ringrazio il nostro vescovo Papa Francesco per la fiducia che mi ha manifestato. Un prete straniero, romeno romano, ...Proprio rivolgendosi a Francesco durante l’assemblea diocesana del maggio 2019, don Ben aveva sottolineato che “la povertà non è una passeggiata o un divertimento; è una realtà che segna duramente e g ...Il nuovo presule avrà la delega alla carità, alla pastorale dei migranti - in particolare di rom e sinti - e l'incarico dell'Ufficio missionario diocesano. Ecco chi è ...