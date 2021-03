Domenica Live, Patrizia Pellegrino parla del male terribile: “Una doccia fredda” (Di domenica 21 marzo 2021) Patrizia Pellegrino ospite nel salotto di Domenica Live ha parlato di un male che di recente l’ha colpita e di cui ha ancora molta paura. Patrizia Pellegrino questo pomeriggio è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 marzo 2021)ospite nel salotto dihato di unche di recente l’ha colpita e di cui ha ancora molta paura.questo pomeriggio è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su Blog.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? Con la partitura autografa di Stravinsky e del suo 'Sacre du printemps' John Axelrod introduce noi tutti al conce… - moonstar_belle : RT @vers4ce_: RAGA METTETE SUBITO A DOMENICA LIVE CANALE 5 SI PARLA DI DAYANE E FORSE CI SARÀ LEI IN COLLEGAMENTO ?????? #prelemi #mellos - ITERESI1 : RT @LiveNoneladUrso: Non è domenica sera senza l’ingresso di @carmelitadurso sulle note di I DON’T CARE, I LOVE IT! ? Inizia ORA una nuova… - shareattiva : RT @jriccardochic: e fra due settimane la fase si completerà con il ritorno della vecchi Domenica Live da 5 ore, mi trema il culo - FireworkCaos_ : RT @LiveNoneladUrso: Non è domenica sera senza l’ingresso di @carmelitadurso sulle note di I DON’T CARE, I LOVE IT! ? Inizia ORA una nuova… -