Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta: “Faccio come Tina Cipollari” (Di domenica 21 marzo 2021) Mara Venier risponde alla gaffe dell’Orchestra con una frase che non è di certo passata inosservata. Ecco che cosa è successo a “Domenica in”. L’inizio di questa puntata di oggi 21 marzo di “Domenica in“, lo storico show di Mara Venier è stato interamente dedicato all’epidemia di Covid. Con esperti, opinionisti e servizi dedicati alla pandemia che ha colpito il nostro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 marzo 2021)risponde alla gaffe dell’Orchestra con una frase che non è di certo passata inosservata. Ecco che cosa è successo a “in”. L’inizio di questa puntata di oggi 21 marzo di “in“, lo storico show diè stato interamente dedicato all’epidemia di Covid. Con esperti, opinionisti e servizi dedicati alla pandemia che ha colpito il nostro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Domenica In Mara Venier sbotta in diretta: “Faccio come Tina Cipollari” - #Domenica #Venier #sbotta #diretta: - PiacereAnghela : RT @andreavianel: Per tutti quelli della tv che si interrogano 'ma chi può essere la nostra Oprah italiana?', dico: basta vedere Domenica I… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Speranza spiazza tutti a #DomenicaIn: come sarà la nostra estate. E la #Venier gli manda baci @giadinagrisu #covid #21marzo… - EBosatra : RT @MrFurgi: Io e i miei amici facciamo questo gioco: ogni volta che Mara Venier a Domenica In dice che è amica di qualcuno del mondo dello… - Unf_Tweet : -