Domenica In: le anticipazioni della puntata del 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Mara Venier è pronta ad allietare i telespettatori della Domenica pomeriggio di Rai Uno con una nuova puntata di Domenica In Alle 14:00 su Rai Uno arriverà una nuova puntata, la ventottesima per l'esattezza, di Domenica In. Alla conduzione Mara Venier, la "zia" più amata dagli italiani, che si interfaccerà con i suoi ospiti e approfondirà tematiche attuali con il suo stile e garbo inconfondibile e che piace ai telespettatori che Domenica dopo Domenica scelgono di passarla in sua compagnia. La puntata, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Si aprirà con l'approfondimento e l'analisi della campagna vaccinazione anticovid e sui numeri dei ...

