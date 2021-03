Doglie improvvise | Chiara nasce nel parcheggio del supermercato

Advertising

leggoit : #Bergamo Doglie improvvise e subito il parto: Chiara nasce nel parcheggio del supermercato -

Ultime Notizie dalla rete : Doglie improvvise

leggo.it

Una bimba, di nome Chiara, è nata nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro (Bergamo) , mentre i genitori raggiungevano l'ospedale di Seriate dall'alta valle Seriana, nel territorio che, un anno fa, era ...... non seguirà il marito in landa matuziana e resterà a casa, così da non farsi cogliere impreparata da: ' Starò a Milano perché al Festival non ci può essere pubblico e comunque sono ...Una bimba, di nome Chiara, è nata nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro (Bergamo), mentre i genitori raggiungevano l'ospedale di Seriate dall'alta valle Seriana, ...Marito e moglie erano in viaggio per raggiungere l’ospedale ma la donna ha capito che non sarebbero arrivati in tempo ...