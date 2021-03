Dl Sostegni | Mulè | ' strada giusta | è quella auspicata da Fi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Forza Italia si è battuta strenuamente in questo ultimo anno per dare risposte immediate e certe agli italiani: risarcimenti e non ristori una tantum, superamento dei codici Ateco, Piano vaccinale strutturato, congedi parentali,alle famiglie. Risultati che ora abbiamo concretizzato facendo parte, anche se da poche settimane, del nuovo governo Draghi attraverso un Dlche va, come ribadito dal presidente Berlusconi, nelladirezione. Tanto c'è ancora da fare ma laintrapresa èche abbiamo sempre auspicato per il bene dell'Italia e degli italiani”. Lo scrive su Facebook Giorgio, sottosegretario alla Difesa in quota Fi.