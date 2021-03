Diritti tv Serie A, dura lettera della Lega a Sky: “Accuse non veritiere, valuteranno le autorità” (Di domenica 21 marzo 2021) “Le Accuse di Sky non corrispondono al vero. Ribadiamo come la Lega abbia sempre agito nel pieno rispetto delle regole, tant’e’ che gli uffici Legali ne hanno parlato per diverse settimane”. Inizia così una lunga lettera inviata dall’amministratore deLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a Sky Italia dopo le Accuse sul tema dei Diritti tv del triennio 2021-2024 del massimo campionato. La pay tv aveva accusato la governance del calcio italiano di non voler assegnarle i pacchetti a fronte di un’ottima offerta, ma la Lega, nella missiva di cui ha preso visione l’Ansa, va all’attacco: “Valutazioni giuridiche in merito alla ricevibilità della offerta di Sky sono in mano all’assemblea ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “Ledi Sky non corrispondono al vero. Ribadiamo come laabbia sempre agito nel pieno rispetto delle regole, tant’e’ che gli ufficili ne hanno parlato per diverse settimane”. Inizia così una lungainviata dall’amministratore detoA, Luigi De Siervo, a Sky Italia dopo lesul tema deitv del triennio 2021-2024 del massimo campionato. La pay tv aveva accusato la governance del calcio italiano di non voler assegnarle i pacchetti a fronte di un’ottima offerta, ma la, nella missiva di cui ha preso visione l’Ansa, va all’attacco: “Valutazioni giuridiche in merito alla ricevibilitàofferta di Sky sono in mano all’assemblea ...

