Didattica a distanza, le proteste in 34 città per le lezioni in presenza: "Il governo deve trovare un'alternativa alla chiusura" (Di domenica 21 marzo 2021) "Vogliamo tornare a scuola". A scandire lo slogan, nel primo week end primaverile, sono ancora una volta gli studenti ma anche i genitori e gli insegnati che sono scesi in piazza in 34 città d'Italia per chiedere al governo di riaprire al più presto le aule. A Venezia, sabato mattina, un gruppo di mamme del coordinamento "Scuole aperte" si è ritrovato nel piazzale della stazione "Santa Lucia" per esprimere in maniera pacifica, con slogan e cartelloni, la volontà di tornare a fare lezione dal vivo "perché la dad – hanno spiegato – non è vera scuola". Per le mamme della rete "gli studenti hanno sempre rispettato diligentemente le regole e non è giusto che siano stati tra i più penalizzati da questo lockdown. L'istruzione non è fatta solo di nozioni, ma di esperienze e relazioni che non possono essere trasmessi da una videolezione.

