Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdul Hamid Dabaiba (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato in Libia dove incontrerà il nuovo Primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è arrivato indove incontrerà ilPrimo ministro. Diè il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la ...

Advertising

fisco24_info : Di Maio in Libia, vedrà nuovo premier: Primo tra ministri Ue a Tripoli da formazione nuovo governo - CorriereQ : Di Maio in Libia, vedrà nuovo premier - Affaritaliani : Libia, Luigi Di Maio a Tripoli incontra il nuovo governo - ghazawani11 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdul Hamid Dabaiba #luigiDiMaio - UnioneSarda : #DiMaio in #Libia per incontrare il nuovo premier Abdulhamid Dabaiba #Tripoli -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Libia Libia - Italia: Di Maio in visita a sorpresa a Tripoli, colloquio con premier Dabaiba La ministra Al Manqoush ha incontrato, nei giorni scorsi, l'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, e l'inviato speciale per la Libia del ministro Di Maio, Pasquale Ferrara. Scopo della ...

Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdul Hamid Dabaiba Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato in Libia dove incontrerà il nuovo Primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la formazione del nuovo governo. Il ...

Di Maio in Libia, vedrà nuovo premier - Africa Agenzia ANSA Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdulhamid Dabaiba Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato in Libia. Il titolare della Farnesina è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ...

Libia, Di Maio atterrato a Tripoli: vedrà Dabaiba Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in Libia. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il p ...

La ministra Al Manqoush ha incontrato, nei giorni scorsi, l'ambasciatore d'Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, e l'inviato speciale per ladel ministro Di, Pasquale Ferrara. Scopo della ...Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è arrivato indove incontrerà il nuovo Primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Diè il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la formazione del nuovo governo. Il ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato in Libia. Il titolare della Farnesina è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in Libia. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il p ...