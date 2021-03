Design - Le auto del maestro Marcello Gandini - FOTO GALLERY (Di domenica 21 marzo 2021) 50 anni fa, nel marzo del 1971, la Lamborghini presentò a un'epica edizione del Salone di Ginevra la stessa della Maserati Bora, della Mercedes SL R107 e di altre grandi novità una nuova sportiva, la Countach. Un'auto dallo stile iconico, disegnata da Marcello Gandini. Il maestro piemontese, all'epoca in forza all'atelier Bertone, aveva già firmato per la Casa di Sant'Agata Bolognese altri modelli come la Miura e altri ne firmerà nei decenni successivi. Ma le creazioni del Designer non si fermano alle auto del brand emiliano: anche alcune sportive dei marchi Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo e Ferrari si devono alla sua matita. E non vanno dimenticate vetture per tutti come la Innocenti Nuova Mini, la Renault Super 5 e la Citroën BX. Le trovate nella nostra galleria di immagini, dove ... Leggi su quattroruote (Di domenica 21 marzo 2021) 50 anni fa, nel marzo del 1971, la Lamborghini presentò a un'epica edizione del Salone di Ginevra la stessa della Maserati Bora, della Mercedes SL R107 e di altre grandi novità una nuova sportiva, la Countach. Un'dallo stile iconico, disegnata da. Ilpiemontese, all'epoca in forza all'atelier Bertone, aveva già firmato per la Casa di Sant'Agata Bolognese altri modelli come la Miura e altri ne firmerà nei decenni successivi. Ma le creazioni deler non si fermano alledel brand emiliano: anche alcune sportive dei marchi Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo e Ferrari si devono alla sua matita. E non vanno dimenticate vetture per tutti come la Innocenti Nuova Mini, la Renault Super 5 e la Citroën BX. Le trovate nella nostra galleria di immagini, dove ...

