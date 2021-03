Decreto sostegni TESTO UFFICIALE | 150 milioni per le scuole aperte in estate | fondi per sostegno psicologico Assenza vaccino sarà giustificata

(Di domenica 21 marzo 2021) Via libera, in Consiglio dei Ministri, alleggeche prevede 300di euro per sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza sanitaria, sia sotto il profilo dell’acquisto di strumenti e della predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti. Si tratta di risorse che saranno gestite dal Ministero dell’Istruzione. L'articolo: 150per leinper. ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

"Ilva nella direzione giusta. Non è soltanto una risposta a quella parte del Paese che vive un momento drammatico, ma rappresenta una scelta strategica da adottare per il futuro, non una ...Nel nuovo, approvato nelle scorse ore dal Governo Draghi, sono stati previsti anche dei rimborsi per i collaboratori sportivi ma rispetto ai precedenti importi versati dalla società Sport e ...Dopo ore di stallo, passa la mediazione Draghi-Franco. Approvato il provvedimento da 32 miliardi. L'accordo sugli stralci: sanatoria per redditi Irpef sotto i 30mila euro e tetto di 5mila euro per le ...Covid, le ultime notizie di oggi (20 marzo 2021) in Italia e nel mondo COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 7,5 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dat ...