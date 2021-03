Decreto Sostegni | è ufficiale | reddito di emergenza per tre mesi Beneficiari e scadenze

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilha rinnovato ildiper altri tre. A marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica saranno riconosciute tre quote del Rem., in arrivo tre nuove quote del Rem Mario Draghi lo aveva annunciato del resto già alcuni giorni fa: rifinanziare le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"So che gli italiani sono provati dalle restrizioni, ma con ilmettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ...Con ilmettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà ...Il decreto Sostegni distribuira' 32 miliardi di extradeficit autorizzati dal Parlamento. Il governo ha previsto di autorizzare gli indennizzi in tempi rapidi (entro fine aprile), che ammonteranno ...Si tratta di un’area classificata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo ... che ne usufruiscono ne traggono sostegno economico per fare attività ...