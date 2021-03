Deborah Compagnoni, chi è l’ex campionessa di sci: età, carriera e vita privata di una leggenda dello sport (Di domenica 21 marzo 2021) Ospite stasera a Che tempo che fa, l’ex sciatrice Deborah Compagnoni: anni, carriera, figli, e successi dell’ex campionessa italiana. Ai microfoni di Fabio Fazio stasera ci sarà anche lei, una donna che ha scritto la storia dello sport italiano: stiamo parlando di Deborah Compagnoni, ex sciatrice nata a Bormio, Lombardia, il 4 giugno del 1970. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 marzo 2021) Ospite stasera a Che tempo che fa,sciatrice: anni,, figli, e successi delitaliana. Ai microfoni di Fabio Fazio stasera ci sarà anche lei, una donna che ha scritto la storiaitaliano: stiamo parlando di, ex sciatrice nata a Bormio, Lombardia, il 4 giugno del 1970. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - TheItalianTimes : Nella puntata di stasera 21 marzo di #ctcf Che Tempo Che Fa, #Rai3, le interviste esclusive di #FabioFazio a… - GossipItalia3 : Chi è Deborah Compagnoni, vita privata e carriera: tutto sull’ex sciatrice italiana #gossipitalianews - damy85twit : #CheTempoCheFa, 21 marzo 2021: tra gli ospiti Nancy Pelosi, Deborah Compagnoni e il ministro dell'istruzione Bianch… - peyoteways : RT @MontiFrancy82: #NancyPelosi e #DeborahCompagnoni in esclusiva a @chetempochefa Tra gli ospiti #SoniaBergamasco #williepeyote @Simo_Vent… -