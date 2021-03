Deborah Compagnoni | chi è la campionessa di sci italiana

(Di domenica 21 marzo 2021)è una vera e propria leggenda dello sci azzurro, ha vinto 12 medaglie durante tutta la sua carriera sciistica., carriera e successi della leggendaria sciatrice(Getty Images)Da sempre la sciatrice ha avuto la passione dello sport, lo sci e la montagna sono state il suo amore a prima vista.è stata la prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse discipline durante i Giochi Olimpici invernali. Nasce a Bormio nel il 4 Giugno del 1970, crescerà a Santa Caterina Valfurva in Valtellina. La passione per lo sci le è nata dal nulla, infatti ha cominciato ad affacciarsi a questa disciplina quando aveva solo 16 anni, vincendo la sua prima medaglia di bronzo durante i mondiali juniores del 1986. L’anno dopo ...

In questa stagione Federica vanta cinque podi e il successo nel Super G della Val di Fassa, che l'ha fatta diventare la donna italiana più vincente in Cdm eguagliando il record di...Ai microfoni di Fabio Fazio stasera ci sarà anche lei, una donna che ha scritto la storia dello sport italiano: stiamo parlando di, ex sciatrice nata a Bormio, Lombardia, il 4 giugno del 1970. Cresciuta a Santa Caterina Valfurva in Valtellina, comincia ad appassionarsi a questo sport molto presto. Infatti, a ...Ospite stasera a Che tempo che fa, l'ex sciatrice Deborah Compagnoni: anni, carriera, figli, e successi dell'ex campionessa italiana.Bassino e la sfera di cristallo di gigante alzata al cielo di Lenzerheide: 'Avevo già realizzato dopo Jasna, ma oggi è di nuovo un'emozione immensa'.