De Sciglio sblocca Aouar? La Juventus fiuta il colpo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Laintravede la possibilità di avvicinarsi al talento del Lione, Houssem Aour, nell’ambito di uno scambio con Mattia De, di proprietà dei bianconeri ma in prestito al club francese, che recentemente ha dichiarato di volere restare in Ligue 1. Perché lapuò arrivare a Auor? Da sempre i rapporti tra le due società sono buoni e le parole di Deconsentono ai bianconeri di usufruire di una corsia preferenziale per il talento del Lione. L’eventuale permanenza del terzino destro in Francia potrebbe consentire alladi arrivare facilmente a Aour, abbassando la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto ai dirigenti bianconeri che già la scorsa estate avevano tentato di acquistarlo. Ora lo scenario è cambiato, e lo scambio in questione ...