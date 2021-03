Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip: 'Per me era lavoro, non la vita reale' (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello , ospite di 'Live Non è la D'Urso' è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò una volta uscita dal Grande Fratello Vip . Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono in contatto, ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021), ospite di 'Live Non è la D'Urso' è tornata a parlare del suo rapporto conuna volta uscita dalVip .sono in contatto, ...

Advertising

DayaneAduaFP : RT @vers4ce_: Dayane Mello è amica di Leonardo di Caprio da 13 ANNI , ma stranamente non l’ha detto PER NON APPARIRE A DIFFERENZA DI QUALCU… - H0PESTR0M : RT @danitrash77: Solo il pubblico votante italiano poteva far vincere Zorzi al posto di Dayane Mello #noneladurso - itsValuz : RT @danitrash77: Solo il pubblico votante italiano poteva far vincere Zorzi al posto di Dayane Mello #noneladurso - Domenic15401821 : @teamsalemioff Giulia Salemi posso dire una cosa molto importante. C'è la tua amica Dayane Mello + Pierpaolo Petr… - EleonoraDAmore : “Italiani razzisti con #Dayane Mello”, lei nega le accuse ma fu il fratello a parlarne in Brasile -