Dario Antiseri: "In Italia non s'è mai formata né una destra né una sinistra liberale" (Di domenica 21 marzo 2021) Il padre faceva l’operaio, la madre lavorava nei campi, lui invece voleva diventare medico, ma, siccome non se lo poteva permettere, ha finito per fare il filosofo. “Mi dica pure quali sono i suoi problemi filosofici”, risponde Dario Antiseri quando lo chiamo per cominciare l’intervista, come se fosse l’inizio di una visita specialistica con un medico-filosofo, un ibrido tra l’una e l’altra strada del bivio della sua vita. “Quando andai all’Università di Perugia per iscrivermi, grazie a una borsa di studio che avevo vinto, trovai da una parte una fila lunghissima, dall’altra soltanto due o tre ragazzi. La prima era la fila per la facoltà di Medicina. La guardai e immaginai che, come minimo, sarebbero stati necessari sei anni di affitto per la casa, sei anni di spese, sei anni di sacrifici da chiedere ai miei genitori. Una prospettiva terrificante. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Il padre faceva l’operaio, la madre lavorava nei campi, lui invece voleva diventare medico, ma, siccome non se lo poteva permettere, ha finito per fare il filosofo. “Mi dica pure quali sono i suoi problemi filosofici”, rispondequando lo chiamo per cominciare l’intervista, come se fosse l’inizio di una visita specialistica con un medico-filosofo, un ibrido tra l’una e l’altra strada del bivio della sua vita. “Quando andai all’Università di Perugia per iscrivermi, grazie a una borsa di studio che avevo vinto, trovai da una parte una fila lunghissima, dall’altra soltanto due o tre ragazzi. La prima era la fila per la facoltà di Medicina. La guardai e immaginai che, come minimo, sarebbero stati necessari sei anni di affitto per la casa, sei anni di spese, sei anni di sacrifici da chiedere ai miei genitori. Una prospettiva terrificante. ...

Advertising

_smicera : RT @HuffPostItalia: Dario Antiseri: 'In Italia non s'è mai formata né una destra né una sinistra liberale' - donatellapavone : RT @HuffPostItalia: Dario Antiseri: 'In Italia non s'è mai formata né una destra né una sinistra liberale' - HuffPostItalia : Dario Antiseri: 'In Italia non s'è mai formata né una destra né una sinistra liberale' -