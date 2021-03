Dare il voto ai sedicenni vuol dire renderli maggiorenni. Siamo sicuri? (Di domenica 21 marzo 2021) La proposta di attribuire ai sedicenni il diritto di voto ha ben altre implicazioni, che non mi pare abbiano avuto adeguata attenzione. Infatti, l’individuazione anagrafica dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati non è codificata in Costituzione, a differenza del Senato dove sono espressamente previsti, all’articolo 58, i venticinque anni per votare ed eleggere i senatori. Invece l’articolo 48 della Costituzione afferma “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Che fino al 1975 era di ventuno anni e poi, con legge, fu ridotta a diciotto anni. È il codice civile, infatti, che prescrive la maggiore età e la fissa a 18 anni. Quindi, se si volesse estendere il diritto di voto ai sedicenni bisognerebbe cambiare l’art. 2 del codice civile, potendolo fare con una legge ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) La proposta di attribuire aiil diritto diha ben altre implicazioni, che non mi pare abbiano avuto adeguata attenzione. Infatti, l’individuazione anagrafica dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati non è codificata in Costituzione, a differenza del Senato dove sono espressamente previsti, all’articolo 58, i venticinque anni per votare ed eleggere i senatori. Invece l’articolo 48 della Costituzione afferma “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Che fino al 1975 era di ventuno anni e poi, con legge, fu ridotta a diciotto anni. È il codice civile, infatti, che prescrive la maggiore età e la fissa a 18 anni. Quindi, se si volesse estendere il diritto diaibisognerebbe cambiare l’art. 2 del codice civile, potendolo fare con una legge ...

