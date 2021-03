Daniela Martani: diamo i voti ai look della pasionaria dell’Isola dei Famosi (Di domenica 21 marzo 2021) Coerente, rompiscatole, caparbia ed amante degli animali sono solo alcune delle caratteristiche di una tra le più discusse concorrenti dell’Isola dei Famosi. Daniela Martani promette di battersi con tutte le sue forze nel reality Mediaset, usando la stessa tenacia che dimostra per difendere i diritti degli animali. diamo i voti ai suoi outfit. Il 18 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 21 marzo 2021) Coerente, rompiscatole, caparbia ed amante degli animali sono solo alcune delle caratteristiche di una tra le più discusse concorrentideipromette di battersi con tutte le sue forze nel reality Mediaset, usando la stessa tenacia che dimostra per difendere i diritti degli animali.ai suoi outfit. Il 18 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : Favoriti a pelle: Awed, Fariba e Valentina Persia Da eliminare subito dopo la sigla: Daniela Martani #Isola - infoitcultura : Daniela Martani all’Isola dei famosi: no vax e vegana, qual è il problema? - Sabrina16278490 : @IsolaDeiFamosi .la Martani Daniela che continua a fare la vittima come sempre non la sopporto - LUCIANA75087178 : @Ginorossi1967 @Corriere 'Se Daniela Martani non avesse fatto i vaccini era no cachet, lei diventa #sìvax e… - zazoomblog : LIsola dei Famosi: Iva Zanicchi pronta a far tacere Daniela Martani - #LIsola #Famosi: #Zanicchi #pronta -