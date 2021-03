Dalla Spagna | il Liverpool tratta con Garay per rinforzare la difesa

(Di domenica 21 marzo 2021) Secondo quando riportato da El Gol Digital, media iberico, ilstarebbe pensando diil reparto difensivo, da tempo in piena crisi per via di varie assenze con un acquisto nelle prossime ore. I Reds sarebbero infatti in una fase avanzata di conzioni con Ezequiel, esperto difensore centrale ex Real Madrid tra le altre, 34enne, svincolato ormaiscorsa estate quando ha lasciato il Valencia. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Dalla Spagna: il Parma pronto a riabbracciare Buffon - BlasioNino : Uccisi dalla mafia politica e dai poteri forti, che ancora oggi sono nei palazzi del potere.!!! Oggi ne abbiamo la… - BombeDiVlad : ???? DALLA SPAGNA - #Liverpool trattativa avanzata con Ezequiel #Garay ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV… - amenoklean : con 13,1 posti ogni 1.000 abitanti, seguito dalla Corea del Sud (12,3), dalla Russia (8,1) e dalla Germania (8,0).… - Valenti16374495 : @headandthoughts Spero solo non facciano venire lltro dalla Spagna ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Forza Parma

In merito al rifiutoproposta del leader di Unidas Podemos di presentare una lista unitaria per combattere insieme la destra "corrotta e criminale", la candidata di Más Madrid ha rivendicato il ...Ad aprile,e Belgio registravano morti in eccesso per oltre il 70% mentre la Germania si ...8% mentre in Portogallo - altro paese colpito 'in ritardo'pandemia - il dato era addirittura +...Intervistato da una televisione spagnola, Toni Nadal disapprova le dichiarazioni di Paire: “Purtroppo le sue parole sono la prova dello scarso valore che si dà al lavoro oggi” L’atteggiamento molto di ...dalla conquista spagnola di quelle terre fino ai nostri giorni. L’emigrazione degli uni verso gli altri ha portato in più di cinque secoli non solo alla reciproca conoscenza e all’apprezzamento ...