Dalla scuola alle nascite Ecco la vera eredità della pandemia

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) In Italia nascono sempre meno bambini. Con lail debito che grava sul futuro si è impennato. Gli effetti secondari del Covid-19 saranno molto forti sulla salute e il benessere mentale dei più giovani. Report, sondaggi e studi recenti (per esempio qui, o qui, qui sulla depressione, qui specifico sulla popolazione inglese, qui sui bambini canadesi, qui in Italia e Spagna, qui in Cina, qui in Bangladesh, ), e racconti dei diretti interessati, denunciano la gravitàsituazione: reparti di psichiatria infantile pieni, aumento esponenziale di chi ricorre a cure psichiatriche e all’assistenza medica, la comparsa di nuovi sintomi cognitivi mai registrati prima, e un allarmante abbassamento del benessere mentale. Già nell’Aprile 2020 avevo segnalato il pericolo degli effetti ...