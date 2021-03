Crotone | Simy | “Post d’insulti? Non è il primo | abbiamo responsabilità di educare”

(Di domenica 21 marzo 2021) “Perché ho pubblicato ilricevuto sui social? Credo tocchi a noii più giovani. Non so cosa ho pensato quando ho visto quel messaggio. Non è la prima volta che accade. Quando si toccano i figli e la famiglia, diventa una cosa veramente brutta“. Così il centravanti del, Nwankwo, a Sky Sport. Ancora l’attaccante nigeriano, autore di 13 gol in questo campionato di Serie A. “Di solito do poco importanza a queste cose, ma quando una persona fa una cosa dietro a un telefono deve prendersene la. Se si nasconde vuol dire che sta facendo una cosa sbagliata. Ho cercato di mandare un messaggio non solo a colui che ha fatto questo gesto ma anche ad altri giovani perchéladi preparare un ...

"Ho voluto fare questo gesto, perché credo tocchi a noi educare i più giovani. Non so cosa ho pensato quando ho visto quel messaggio. Non è la prima volta che accade. Quando si toccano i figli e la fa ...Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky del tema razzismo in Italia, dopo gli insulti e le minacce ricevute ieri.