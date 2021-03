Critiche alla Juventus | si scatenano i social prima del fischio finale

Advertising

forumJuventus : Paratici: 'Ronaldo ce lo teniamo stretto e ce lo godiamo, siamo felici di averlo alla Juve. Le critiche su di lui f… - PassioneCalc10 : Ed ecco le critiche a @KulusevskiDejan (benvenuto nel club Dejan) che non merita di essere alla @juventusfc , di es… - tamangha : RT @Comunardo: @petunianelsole @LaNuovaSinistra Rido pensando che proprio oggi Fabbrini sul Sole contrappone le critiche alla Ue eccessive… - fra2p0 : Si possono fare critiche alla attuale Juventus oppure dobbiamo ogni volta ricordare gli ultimi 9 anni? #JuventusBenevento - Psyclo_Bo : RT @Comunardo: @petunianelsole @LaNuovaSinistra Rido pensando che proprio oggi Fabbrini sul Sole contrappone le critiche alla Ue eccessive… -

Ultime Notizie dalla rete : Critiche alla

LA NAZIONE

...in casa contro un grandissimo Benevento e perde forse definitivamente il treno per la corsa... Oltre ad esporsi nuovamente allematurate dopo l'eliminazione dalla Champions League e sopite ...Spinge in maniera confusionaria il Torino, lasciando spazioSampdoria in ripartenza. Brivido ... Di contro, il Torino di Davide Nicola naviga in acque moltocon 23 punti in classifica, che ...La vaccinazione da "panchinaro" di Andrea Scanzi fa discutere. Tra i più critici nei confronti del giornalista del Fatto ...Il segretario del Pd, Enrico Letta, chiede di cambiare i vertici dei gruppi parlamentari del partito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci ...